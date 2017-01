Nioh - PS4-Titel offiziell fertig, soll Mix aus Dark Souls & Diablo sein

Nioh

Lange müssen wir nicht mehr warten, dann erscheint endlich das PS4-exklusive Action-Rollenspiel Nioh, das schon seit 2004 in der Entwicklung steckt. Und offenbar ist die ewige Entwicklung des Spiels nun endgültig abgeschlossen. Denn wie die Macher auf Twitter bekannt gegeben haben, hat Nioh den Gold-Status erreicht und gilt damit als fertiggestellt.

Mehr: Nioh - Gameplay-Video zeigt neues Gebiet & brutalen Bosskampf

Dass Nioh stets mit der Dark Souls-Reihe verglichen wird, dürfte die meisten Fans nicht überraschen. Doch das Hack and Slash im Samurai-Setting hat auch noch andere Einflüsse, mit denen Nioh-Director Fumihiko Yasuda nicht hinter dem Berg hält. So sollen viele Elemente des Spiels, vor allem das Loot-System, aus den Diablo- und Borderlands-Spielen entliehen sein.

Außerdem habe man sich für die Samurai-Darstellung von Filmen wie Yojimbo – Der Leibwächter und die Lone Wolf and Cub-Reihe inspirieren lassen. Nioh wird zudem als "masocore" beschrieben, also als Mix aus Masochismus- und Hardcore-Elementen. Die Entwickler haben aktiv versucht, das Spiel ja nicht einfach werden zu lassen. (via Destructoid)

Nioh erscheint am 8. Februar 2017 für die PS4.

Habt ihr Nioh auf dem Schirm?