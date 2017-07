Mit "Unbeugsame Ehre" (Defiant Honor) erhält das PS4-exklusive Action-RPG Nioh seinen zweiten kostenpflichtigen DLC. Diesmal verschlägt es unseren Helden William zwischen die Fronten des Tokugawa- und des Toyotomi-Klans, die in einer blutigen Schlacht im Winter 1614 um die Burg Osaka ringen.

Kurz vor dem Release des DLCs in wenigen Tagen, gibt es einen ganzen Haufen frischer Screenshots, die uns auf das neue, (sehr wahrscheinlich) bockschwere Abenteuer einstimmen. Auf den Bildern sehen wir verschiedene neue Level-Abschnitte (darunter das Schlachtfeld Osaka Fuyunojin) sowie die neue Waffe "Tonfa".

Nioh - Screenshots aus dem Defiant Honor-DLC ansehen

Der zweite Nioh-DLC "Unbeugsame Ehre" bringt außerdem weitere Rüstungen, Magie-Gegenstände, Schutzgeister (Enku und Nurarihyon), Yokai und Gegner ins Spiel. Für neue Schwierigkeitsgrade und Trophäen dürfen wir uns ebenfalls rüsten.

"Unbeugsame Ehre" erscheint am 25. Juli 2017 exklusiv für die PS4 und kann zu einem Preis von 9,99 Euro aus dem PS Store heruntergeladen werden. Mehr zu Nioh erfahrt ihr in unserem GamePro-Test, in dem euch Tim verrät, warum das Samurai-Spiel mehr als nur ein Dark Souls-Klon ist.

Freut ihr euch auf die Erweiterung?