No Man's Sky - Bug lässt Frachter auf Planeten landen

Ungewöhnlicher Anblick: Durch einen Bug in No Man's Sky lassen sich Frachter auf Planetenoberflächen "landen".

Mit den jüngsten Updates für No Man's Sky ist Hello Games eine kleine Überraschung gelungen: Ohne große Vorankündigung und nach langer Funkstille fanden viele neue Features ihren Weg in das Weltraum-Erkundungsspiel. Allerdings funktioniert noch nicht alles fehlerfrei, wie der YouTuber Sirian Gaming herausgefunden hat.

Der brachte nämlich das Kunststück fertig, seinen Frachter auf einem Planeten zu laden. Das Problem: Eigentlich sind die überdimensionierten Raumschiffe dazu gar nicht vorgesehen.

Bug führt zu Planetenlandung

Gelungen ist ihm das durch einen Bug im Spiel: Wer seinen Frachter in der Sekunde zu sich bestellt, in der er selbst in die Atmosphäre eines Planeten eindringt, platziert das große Raumschiff auf der Oberfläche des betreffenden Planeten.

