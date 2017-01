No Man's Sky - Das sind die bisher größten gefundenen Land- und Wassertiere

No Man's Sky

Ein Großteil der No Man's Sky-Spieler verabschiedete sich in der allgemeinen Phase der großen Enttäuschung kurz nach Release des Titels wieder aus den prozedural generierten Weiten des Weltalls. Doch die Fans, die zurückblicken, bilden wohl eine der leidenschaftlichsten und engagiertesten Communities, die ich in den letzten Jahren um ein Spiel herum entdeckt habe.

Nachdem sie mit der Einrichtung von Forschungsstationen und Durchführung von Grabungskampagnen bereits spannende Projekte in Angriff genommen hat, organisierte die Community nun zum wiederholten Male einen Wettbewerb, der nach den Superlativen in der Spielwelt von No Man's Sky gesucht hat. Gesucht wurden unter anderem die größten Land- und Wassertiere, die je von Spielern entdeckt wurden - und die Gewinner wurden tatsächlich gefunden.

Behaltet aber im Hinterkopf, dass da draußen noch weitaus größere Lebewesen ihr Unheil treiben können, bisher schlichtweg aber noch nicht entdeckt wurden.

Die größten Landtiere

Platz 1: Caesarus (Tatuslibue Glistag) mit einer Größe von 8,43m

Platz 2: Sushiamc Pimenul mit einer Größe von 8,41m

?Sushiamc Pimenul

Platz 3: Epohyrion Uittolne mit einer Größe von 8,36m

?Epohyrion Uittolne

Die größten Wassertiere

Platz 1: Simens Armatios mit einer Größe von 3,63m

Platz 2: Riumhen Laboulgi mit einer Größe von 3,31m

Platz 3: Olanlorab Oelleod mit einer Größe von 3,28m

Spielt ihr noch aktiv No Man's Sky? Oder was müsste sich ändern, damit ihr wieder zum Spiel zurückfindet?