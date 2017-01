No Man’s Sky - Dataminer finden erneut Hinweise auf Bodenfahrzeuge

No Man's Sky

In Hello Games' Weltraumerkundungsspiel No Man's Sky können wir Planeten bislang nur mit unserem Raumschiff, dem Jetpack oder zu Fuß abgrasen. Der Traum vom Landfahrzeug scheint nun aber immer greifbarer zu werden.

Mehr: No Man's Sky - Eines der größten Rätsel des Spiels: Das geheimnisvolle Portal von Rabbameransv

Bereits im vergangenen November haben Technikfreunde im Foundation-Update, dem letzten großen Updates zu No Man's Sky, den Rohentwurf eines Bodenfahrzeugs entdeckt, den sie für die Kreation einer entsprechenden Fahrzeug-Mod für die PC-Version des Spiels verwerteten.

Wie Powerupgaming berichtet, waren Dataminer erneut in den Weiten des Foundation-Updates unterwegs und haben abermals Hinweise auf Bodenfahrzeuge gefunden. Die Daten weisen demnach auf ATV-Buggies hin, mit denen wir über Planetenoberflächen düsen können. Um einen solchen Buggy zu erhalten, müssen wir uns besagtem Bericht zufolge ein spezielles Fahrzeug-Terminal bauen und einen Mechaniker anheuern. Hierfür sollen wir zunächst eine Reihe an Missionen erledigen, um die Komponenten zu erhalten, die wir für den Bau eines Buggys benötigen.

Beim Durchforsten verschiedener Dialog-Optionen wurde außerdem eine lange Liste mit Modifikationen für die ATV-Buggies gefunden, die wir wohl mit bereits im Spiel existierenden Technologien upgraden können:

ATV Jetpack Alpha : A gas-propelled vehicular jetpack system that can be fitted to the Hybrid ATV, to allow short bursts of flight.

: A gas-propelled vehicular jetpack system that can be fitted to the Hybrid ATV, to allow short bursts of flight. ATV Jetpack Beta : An upgrade to the vehicle jetpack system that increases the maximum altitude and flight range of the unit, improving the versatility of the Hybrid ATV.

: An upgrade to the vehicle jetpack system that increases the maximum altitude and flight range of the unit, improving the versatility of the Hybrid ATV. ATV Jetpack Gamma : A further upgrade for the vehicle jetpack system, maximising the altitude and flight range of the unit, and rendering the Hybrid ATV suitable for even the most extreme environment.

: A further upgrade for the vehicle jetpack system, maximising the altitude and flight range of the unit, and rendering the Hybrid ATV suitable for even the most extreme environment. ATV Tune-up Alpha : Improved torque and acceleration, toughened shocks, and a longer range between refuelling for the Hybrid ATV.

: Improved torque and acceleration, toughened shocks, and a longer range between refuelling for the Hybrid ATV. ATV Tune-up Beta : Improved air intakes for higher horsepower, ECU tuning, a strengthened chassis, and a longer range between refuelling for the Hybrid ATV.

: Improved air intakes for higher horsepower, ECU tuning, a strengthened chassis, and a longer range between refuelling for the Hybrid ATV. ATV Tune-up Gamma : A high-flow exhaust system for added speed and acceleration, active traction tyres, and maximum range between refuelling for the Hybrid ATV.

: A high-flow exhaust system for added speed and acceleration, active traction tyres, and maximum range between refuelling for the Hybrid ATV. ATV Storage : A proximity-locked, secure parking facility for the Hybrid ATV personal transport.

: A proximity-locked, secure parking facility for the Hybrid ATV personal transport. ATV Photon Cannon Alpha : Standard ATV-mounted weapons system, comprising twin small-round photon cannons with a dedicated power source.

: Standard ATV-mounted weapons system, comprising twin small-round photon cannons with a dedicated power source. ATV Photon Cannon Beta : Improved sighting and recoil dampening, and a longer charge capacity for the Hybrid ATV's mounted weapons system.

: Improved sighting and recoil dampening, and a longer charge capacity for the Hybrid ATV's mounted weapons system. ATV Photon Cannon Gamma: Improved firing rate, larger capacity and maximised photonic charge for the Hybrid ATV's mounted weapons system.



Das Team von Hello Games hat sich bislang nicht zu den Entdeckungen der Dataminer geäußert. Wie Powerupgaming weiter meldet, arbeiten die Entwickler derzeit an einem neuen Update für No Man's Sky, das die besagten Fahrzeuge mit sich bringen könnte.

Würdet ihr euch Bodenfahrzeuge für No Man's Sky wünschen?