No Man's Sky - Neuer Leak zum 1.3-Update deutet auf echten Multiplayer hin

Als No Man's Sky nach monatelangem Hype endlich erschienen war, mussten sich die Entwickler von Hello Games teilweise heftige Kritik gefallen lassen. Vor allem das nie eingelöste Versprechen, andere Spieler im endlosen Universum entdecken zu können, stieß vielen Fans sauer auf. Mit großen und kostenlosen Updates wurde No Man's Sky mittlerweile aber stark erweitert und um wichtige Features ergänzt. Jetzt könnte sogar endlich der Multiplayer-Part kommen.

Mit dem "Atlas Rises"-Update 1.3 hat Hello Games-Chef Sean Murray den Spielern bereits eine Schnellreisefunktion, eine verbesserte Story und weitere Neuerungen versprochen. Diese Neuerungen folgen auf den Basenbau und die neuen Vehikeln aus früheren Updates. Jetzt ploppten auf der offiziellen No Man's Sky weitere Änderungen auf, die das "Atlas Rises"-Update bringen soll. Der Post wurde zwar wieder gelöscht, aber die Fans hatten sich den Inhalt schon gesichert. (via Eurogamer)

In der Beschreibung heißt es demnach, dass das kommende 1.3-Update neben der verbesserten Geschichte und den Schnellreise-Portalen auch ein neues, prozedurales Missions-System, Verbesserungen des Handel-Systems und der Ingame-Wirtschaft sowie "gemeinsame Erkundungen" mit sich bringen wird. Vor allem der letzte Punkt ließ Fans aufhorchen, da dies doch sehr nach neuen Multiplayer-Funktionen klingt.

Das neue No Man's Sky-Update soll noch in dieser Woche erscheinen und das könnte bedeuten, dass uns jeden Moment die vollständigen Patch Notes erreichen können.

Glaubt ihr, dass No Man's Sky endlich einen Multiplayer bekommt?

