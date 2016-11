No Man's Sky - Update »The Foundation« legt Grundstein für Basisbau & Zukunft des Spiels

Mit dem »The Foundation«-Update bereitet Hello Games den Boden für neue Features in ?No Man’s Sky?.

No Man's Sky-Entwickler Hello Games bricht sein Schweigen: Wochenlang hielt sich das Studio zur Zukunft seines Space Exploration Games bedeckt, nun kündigte es ein neues Update an. »The Foundation« soll noch in dieser Woche erscheinen und dabei den Grundstein für das Basisbau-Feature sowie die allgemeine Zukunft des Spiels legen. Ausführliche Patch Notes zum No Man's Sky-Update werde man in Kürze veröffentlichen, so Hello Games in einem Beitrag auf der offiziellen Seite.

Das Studio äußerte sich jedoch nicht nur zum Spiel an sich, sondern auch zu den zahlreichen Diskussionen und Kontroversen rund um den Release. Viele Spieler kritisieren No Man's Sky noch heute teils heftig dafür, dass es nicht alle Werbeversprechen einlösen konnte, was sogar ein Ermittlungsverfahren nach sich zog.

"Die Diskussionen zu No Man's Sky nach Release waren dramatisch und intensiv. Wir haben geschwiegen, aber hören zu und konzentrieren uns darauf, das Spiel zu verbessern, das unser Team leidenschaftlich liebt."

Ob nun positives oder negatives Feedback, beides habe man zur Kenntnis genommen und das werde dabei helfen, No Man's Sky für jeden zu einem besseren Spiel zu machen: »Dieses Update wird der erste kleine Schritt einer längeren Reise sein. Wir hoffen, ihr begleitet uns.«

Was versprecht ihr euch vom »The Foundation«-Update und der Zukunft von No Man's Sky?

