Obsidian - Fallout: New Vegas-Macher teasern neue Spielankündigung an

Obsidian wird scheinbar demnächst ein neues Spiel ankündigen. Auf Twitter ist es seit kurzem möglich, 240 Zeichen zu verwenden. Die Rollenspielprofis nutzten diesen Umstand und zählten alle ihre bisher veröffentlichten und kommenden Spiele auf: Von Star Wars: Knights of the Old Republic 2, Alpha Protocol, Fallout: New Vegas bis Pillars of Eternity 2: Deadfire. Ganz am Ende jedoch stehen drei Fragezeichen. Was sich dahinter verbirgt, wollte Obsidian nicht verraten - weitere Details fehlen bis lang.

Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords



Neverwinter Nights 2



Alpha Protocol



Fallout: New Vegas



Dungeon Siege III



South Park: The Stick of Truth



Pillars of Eternity



Armored Warfare



Pathfinder Adventures



Tyranny



Pillars of Eternity II: Deadfire



??? — Obsidian (@Obsidian) November 8, 2017

Es wird allerdings schon länger vermutet, dass das Entwicklerstudio an einem größeren Projekt arbeitet. Tim Cain und Leonard Boyarski, zwei Kreativköpfe hinter Fallout und Fallout 2, sind schon seit längerem mit einem geheimen Spiel bei Obsidian betreut. Eine Stellenausschreibung im September dieses Jahres suchte auch nach einem Benutzeroberflächendesigner für ein PC- und Konsolen-Rollenspiel.

Gegenüber Eurogamer zeigte sich Obisidan-CEO Feargus Urquhart einer Übernahme seines Studios offen. Auftragsarbeiten wie South Park: Der Stab der Wahrheit bezahlen zwar die Rechnungen, doch einen Gewinn konnten sie damit bisher nicht erzielen.