Zwar gab es über die Jahre immer mal wieder Videospiel-Ableger zum One Piece-Franchise, doch so recht wollten Fans nie mit den Spielen warm werden. Das könnte sich mit One Piece: World Seeker, dem kommenden Open World-Titel für PS4 und Xbox One vielleicht ändern. Denn endlich können wir uns frei bewegen und auf die Gum-Gum-Fähigkeiten von Ruffy zurückgreifen.

In der neuesten Ausgabe des Weekly Jump-Magazins (via Gematsu) wurde nun ein bisschen mehr über das Move-Set des Kapitäns der Strohhutbande verraten. So werden wir unsere Arme strecken können, um uns an entfernten Gegenständen oder Hindernissen festzuhalten und uns dann in Windeseile in diese Richtung zu schleudern. Das funktioniert auch mit Gegnern, die wir so zu uns heranziehen können.

One Piece: World Seeker - Screenshots des Open-World Action-Adventures ansehen

Offenbar wird es auch Gum-Gum-"Headshots" geben, denn wir können in der Third Person-Perspektive von One Piece: World Seeker auch auf die Köpfe von Gegnern zielen, um sie so gezielt auszuschalten. Tatsächliche Waffen sind für das Spiel noch nicht bestätigt, ebenfalls wissen wir noch nicht, ob wir auch andere One Piece-Charaktere spielen werden, die nicht von einer Teufelsfrucht genascht haben.

Auch zur Geschichte von One Piece: World Seeker ist bislang noch nichts bekannt. Immerhin wurde das Action-Adventure auch für den Westen bestätigt und der geplante Release soll noch 2018 erfolgen. Im Westen wird One Piece: World Seeker für PS4, Xbox One und PC erscheinen.

Was erhofft ihr euch von One Piece: World Seeker?