Das erste Kapitel der Piraten-Odyssee One Piece rund um den Gummimenschen Monkey D. Ruffy erschien 1997, also vor genau 20 Jahren. Passend zum Jubiläum von Eiichiro Odas Manga gab der Chefredakteur des Shonen Jump-Magazins, Hiroyuki Nakano, ein Interview mit Budakgetah, das sich ausschließlich um One Piece drehte. Auf die Frage hin, wann der weltweit populäre Comic enden würde, gab er zu Protokoll:

"Das weiß ich noch nicht, weil One Piece ein enorm populärer Manga ist und seine Beliebtheit immer weiter steigt und der Verlauf der Geschichte deshalb immer länger wird. Selbst Oda versuchte, den Manga so schnell wie möglich zu beenden, weil er mittlerweile zu beliebt geworden ist."

Besorgte Fans dürfen aber trotzdem aufatmen: Erst vor kurzem versicherte der Zeichner der Reihe, dass diese erst zu etwa 65% fertiggestellt sei. In Anbetracht dessen, dass bis dato sage und schreibe 877 Kapitel erschienen sind, wird die Serie also noch einige Jahre andauern. Im Zuge dessen merkte auch Nakano an: