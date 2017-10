OpenCritic - Review-Aggregator will Vollpreis-Spiele mit Loot-Boxen künftig kennzeichnen

Spiele wie Mittelerde: Schatten des Krieges, Forza Motorsport 7 oder auch NBA 2K17 machen es vor - käufliche Loot-Boxen in Vollpreis-Titeln. Spieler können sich dabei mit einem Griff ins Portemonnaie diverse Boni sichern und damit zum Teil auch zeitintensive Spielpassagen drastisch verkürzen. Nicht nur Videospiel-Fans stehen diesem Branchentrend kritisch gegenüber. Die Review-Webseite OpenCritic, die Test und Meinungen anderer Portale geordnet und repräsentativ zusammenfasst, spricht sich jetzt ebenfalls gegen die Bezahl-Mechanik aus.

Auf Twitter postet die Website vor kurzem folgendes Statement:

We're going to take a stand against loot boxes. We're looking into ways to add business model information to OpenCritic.

Weiter wendet sich die Seite direkt an die Community und fragt nach ihrer Unterstützung:

Let us know your thoughts on how we can categorize and display "business model intrusiveness" on game pages in a fair and scalable way.