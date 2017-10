Overwatch - Coole Halloween-Skins für Zenyatta, Mei & Symmetra

Am Dienstag, den 10. Oktober startet wieder das Halloween-Event in Overwatch. Wie im letzten Jahr, wird es wohl wieder passende Grusel-Lootboxen mit Halloween-Skins geben. Auch der böse Dr. Junkenstein wird vermutlich wieder einen Auftritt haben. 2016 brachte er einen PvE-Modus und Horden von Zombies mit.

Bei Facebook sind jetzt aus einer Werbeanzeige von Blizzard drei neue Skins für Mei, Zenyatta und Symmetra aus dem Event "Halloween Terror" geleakt.

Während Symmetra einen auf Feuerdämon macht, bekommt Zenyatta die Cthulhu-Behandlung mitsamt Tentakel und Mei wird zum Vampir. Screenshots der Skins wurden via Reddit verbreitet. Offiziell von Blizzard bestätigt sind sie bislang nicht.

The nights grow cold

And monsters appear

A great evil gathers

And Halloween draws near... pic.twitter.com/98CXWqQ0gc