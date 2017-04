Overwatch - Blizzard deutet mögliche Story-Missionen an

Mit einem mysteriösen Teaser hat Blizzard die Spekulationen in der Overwatch-Community um ein mögliches Story-Event in der nächsten Woche angeheizt. Was genau passieren soll, ist allerdings noch ein ungelöstes Geheimnis.

von Dom Schott,

04.04.2017 10:00 Uhr