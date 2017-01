Wird Doomfist jemals erscheinen?

Terry Crews, den film- und sportbegeisterterte Menschen aus dem Wrestling, der Sitcom Brooklyn Nine-Nine oder den Old Spice-Werbespots kennen, teilt sich eine Gemeinsamkeit mit mir: Wir beide sind Overwatch-Fans. Nun wurde Crews von seiner Leidenschaft für das Spiel allerdings so gepackt, dass er all seine Social Media-Kräfte aktiviert und sich hinter sein auserkorenes Ziel für 2017 geklemmt hat, die Stimme des Overwatch-Helden Doomfist zu werden - allerdings gibt es hierbei einen Haken.

Who wants to hear me do the voice of Doomfist for real?? https://t.co/l4aszRrDYE — terrycrews (@terrycrews) January 4, 2017

Der Held Doomfist ist bisher noch gar nicht angekündigt worden. Schon seit Monaten ist der Krieger Gegenstand von Spekulationen zahlreicher Fans, die Hinweise darauf suchen, ob und wann dieser legendäre Krieger überhaupt jemals als spielbare Figur die Arenen des Shooters betreten wird. Auch Blizzard hat noch keine neuen Pläne offenbart, die nahelegen würden, dass wir bald mit dem Charakter Doomfist rechnen können. Scheinbar erhofft sich Terry Crews, mit seinem überdeutlichen Angebot und Entgegenkommen, diesen Prozess nun ein wenig in Schwung zu bringen - und hat hierfür offenbar zahlreiche Fans auf seiner Seite.

Der zündende Funke der Spekulationen um Doomfist und Terry Crews war ein Besuch des Schauspielers bei Blizzard im vergangenen Dezember. Was allerdings in den Hallen der Entwickler wirklich passierte, wissen wir nicht - und so können wir wohl nur geduldig abwarten, ob Blizzard tatsächlich mit dem charismatischen Crews zusammenarbeitet oder nicht.