Overwatch - Chinesisches Neujahr: Ingame-Event angekündigt & neue Skins locken

Overwatch - Skins für chinesisches Neujahr

Über Twitter hat Blizzard einige Teaser verteilt, die ein neues Ingame-Event für Overwatch ankündigen: Am 24. Januar feiert der beliebte Multiplayer-Shooter das chinesische Neujahrsfest (das dieses Jahr eigentlich erst am 28. Januar beginnt). Damit startet in diesem fernasiatischen Kalender offiziell das Jahr des Huhns.

? Viel Glück und gutes Gelingen! ? pic.twitter.com/O0NSchL2rW — Overwatch (@OverwatchDE) January 19, 2017

Wir erwarten in den nächsten Tagen mehr Informationen zum Umfang des Events und ob es ähnlich wie anlässlich des letztjährigen Halloween-Fests einen eigenen Spielmodus geben wird - doch neue Skins scheinen bereits in trockenen Tüchern zu sein: Die Teaser, die in den sozialen Netzwerken verteilt wurden, zeigen beispielsweise D.Va und Mei in traditionell anmutender, chinesischer Tracht.

Welches Ingame-Event wünscht ihr euch als nächstes?