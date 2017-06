Overwatch - Fan hat jede Hintergrundinformation zu allen Charakteren, Maps, Lore & Events zusammengefasst

Archivare dieser Welt verneigen sich vor dem Fleiß eines Fans, der alle Hintergrundinformationen rund um Overwatch in einem ausführlichen PDF zusammengefasst hat. Blizzard macht keinen Hehl daraus immer wieder zu erklären, dass die Story und Geschichte für ihr Spiel eine wichtige Rolle spielt, am Ende aber dann doch der spielmechanische Aspekt ihres Multiplayer-Shooters immer im Vordergrund steht. Da kommt so ein Kompendium gerade recht, dass die vielen auf Websites und in Videos gestreuten Informationen zu dieser bunten Welt zusammenfasst.

Wer besonders gründlich sein möchte, hält übrigens auch den dazugehörigen Subreddit-Link offen, denn hier ergänzen oder korrigieren Fans Informationen, die in der Zusammenfassung unter Umständen fehlerhaft sind.

Viel Spaß beim Schmökern!