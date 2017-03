Overwatch - Game Director bestätigt, dass die Heldin Symmetra autistisch ist

Overwatch - Die Heldin Symmetra

Blizzards Multiplayer-Shooter Overwatch wurde bereits mehrfach für seine vielfältigen Helden und Heldinnen gelobt, die eine Vielzahl von Kulturen, Altersklassen und Körperformen vertreten. Doch diese moderne Diversität geht über oberflächliche Eigenschaften hinaus: Nachdem Blizzard bestätigte, dass die Heldin Tracer keine heterosexuelle Beziehung pflegt sondern mit einer Frau zusammen ist, erklärt nun Game Director Kaplan die nächste Fan-Theorie für wahr.

Jeff Kaplan confirms Symmetra is autistic and also one of the team's most beloved heroes pic.twitter.com/ocEzRZ8lIQ