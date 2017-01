Overwatch - Game Director spricht über die große Schwäche des Shooters

Overwatch

Seit gestern stehen die Server von Overwatch ganz im Zeichen des chinesischen Neujahrfestes, das uns in das Jahr des Hahns einführt. Blizzard nimmt diesen Anlass zum Grund, einige Helden in neue Skins zu tauchen, neue Avatare und Sprays zu verteilen und außerdem bis zum Ende der Aktion am 13. Februar einen alternativen Spielmodus zu akzeptieren: Capture the Rooster, Fang den Hahn - oder einfach nur eine modifizierte Version des Multiplayer-Klassikers Capture the Flag.

Für Blizzard ist dieser neue Spielmodus allerdings nicht einfach nur eine Maßnahme, um Spielern mehr Abwechslung zu bieten, sondern außerdem ein Testlauf für das Entwicklerteam, wie gut sie bei der Entwicklung neuer Spielinhalte mit der wohl größten Schwäche von Overwatch umgehen können: Den Helden.

Das mag im ersten Moment widersprüchlich klingen, wird das Character Design des Shooters doch seit Release berechtigt von allen Seiten für sein farbenfrohes, diverses und ausgewogenes Ensemble gelobt. Gleichzeitig funktioniert das Skill-Set und der Charme jeder dieser Kämpfe aber nur in ganz bestimmten Szenarien - das hat Blizzard bereits in der Vergangenheit erkannt und immer wieder gesagt - so auch nun zuletzt Jeff Kaplan im Entwickler-Update:

"Im Laufe der Jahre haben wir uns immer wieder an verschiedenen Versionen von Capture the Flag versucht und schließlich für eine Weile aufgegeben. Wir wollten einfach nicht eine Vielzahl neuer Regeln ins Spiel einbauen, die die Overwatch-Charaktere am Ende ihre Identität kosten würden. (...) Entweder läuft dann jedes Spiel auf einen Haufen Tracers und Genjis hinaus [zwei besonders agile und schnelle Helden], oder du packst so viele Regeln ins Spiel, dass sich Tracer einfach nicht mehr nach Tracer anfühlt und sie völlig unspielbar in diesem Modus wird."

Capture the Rooster stellt nun den neuesten Versuch des Teams dar, den traditionellen Spielmodus mit der Philosophie von Overwatch zu vereinbaren: So müssen Spieler nun für kurze Zeit auf dem Flaggenpunkt stehen bleiben, bevor sie sich wieder in ihre Heimatbasis aufmachen können. Dennoch - Capture the Rooster wird nach dem Event am 13. Februar wieder aus dem Spiel verschwinden und vorerst nicht mehr zurückkehren, das macht Kaplan klar.

Allerdings wird das Entwicklerteam mit dem Modus auch das Community-Feedback an den Schreibtisch zurückbringen und damit möglicherweise einem permanenten CTF-Modus einen Schritt näher kommen.