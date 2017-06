Overwatch - Großer Patch 1.12 / 2.14 erscheint heute & das ändert sich für euch

Patch-Tag ist ein guter Tag, und das gilt heute für Overwatch-Fans wohl so sehr wie schon lange nicht mehr. Mit dem Patch 1.12 auf dem PC beziehungsweise 2.14 auf der PS4 und Xbox One findet eine neue Map namens Mondkolonie Horizon ihren Weg ins Spiel, die ab heute Abend im Assault-Modus gespielt werden kann. Hier könnt ihr nicht nur mehr über die Vergangenheit des Gorillas und Wissenschaftlers Winston erfahren, sondern auch in einigen Teilbereichen in absoluter Schwerelosigkeit kämpfen - eine Neuerung in der Multiplayer-Welt von Overwatch.

Daneben gibt es aber auch Änderungen am Balancing und den Menüs, von denen die wichtigsten Reaper, McCree und Roadhog betreffen.

Reaper kann nun nicht mehr lebensspendende Energiebälle beim Ableben seiner Gegner einfangen, sondern erhält stattdessen einen prozentualen Anteil seines ausgeteilten Schadens als Gesundheit zurück. McCree unterdessen darf sich über ein aufgemotztes Ultimate High Noon freuen, das Gegner nun schneller ins Ziel fasst, während Roadhog in Zukunft weniger Schaden austeilt, dafür schneller feuert und einen Schuss mehr im Magazin hat. Die detaillierten Patch Notes findet ihr auf der offiziellen Homepage des Spiels.

Der Patch 1.12 beziehungsweise 2.14 soll im Laufe des heutigen Abends nach einer kurzen Downphase der Server online gehen.