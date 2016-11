Overwatch - Leak von Soundfiles deutet auf Weihnachts-Event hin

Kommt nach dem Halloween-Event auch ein Weihnachts-Update?

Nur noch wenige Wochen und dann startet endlich die besinnlichste Zeit des Jahres. Und wie es aussieht, werden auch die Helden von Overwatch Weihnachten feiern und sich besonders festlich von den Karten fegen. Auf Reddit sind mehrere Soundfiles geleaked, die auf ein neues Event hindeuten, das im Mantel der Feiertage daherkommt.

Mehr: Overwatch - Wird Doomfist nach Sombra der nächste spielbare Held?

Neben zahlreichen Interaktionen zwischen den Helden, wobei sich vor allem Sombra als Quasselstrippe outet, findet sich in den Dateien auch eine neue Musik für das Hauptmenü, die das Overwatch-Thema weihnachtlich auflädt. Besonders interessant sind auch die Athena-Dateien, in denen die KI offenbar einen neuen Spielmodus moderiert, in dem es eine Arena, Challenger und Gladiatoren gibt.

Ansonsten erfahren wir aus dem Leak, dass Tracer einfach nicht mit Sombra zurechtkommt und Reinhardt im Armdrücken gegen Zarya gewonnen hat. Offiziell hat Blizzard noch nichts zu einem neuen Event gesagt und es ist gut möglich, dass die Ankündigung erst kurz vor dem eigentlichen Ereignis stattfinden wird.

Oder es passiert gar nichts, wer weiß das schon?