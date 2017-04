Overwatch - Neuer Comic zeigt mögliche Details zum Story-Event

Der neue Comic Uprising zeigt mögliche neue Skins für Overwatch - und bereitet auf das Story-Event King's Row Uprising vor.

Spätestens seit der entsprechenden Meldung vom 4. April ist es kein Geheimnis mehr, dass am 11. beziehungsweise 12. April 2017 (je nach Zeitzone) das Story-Event "King's Row Uprising" im Helden-Shooter Overwatch beginnen wird. Mittlerweile gibt es diesbezüglich weitere Hinweise.

Blizzard Entertainment hat jetzt nämlich den neuen Digital-Comic "Uprising" veröffentlicht. Der spielt sieben Jahre in der Vergangenheit von Overwatch und zeigt die Gruppierung rund um Soldier: 76, Ana Amaria, Mercy und Co. in ihrer Blütezeit. Sie sehen sich mit der extremistischen Omnic-Gruppierung "Null Sector" konfrontiert, die in King's Row für Unruhe sorgt. Das scheint der perfekte Ausgangspunkt für das bereits erwähnte Story-Event zu sein.

Neue Skins im Anmarsch?

Doch der Comic gewährt nicht nur einen genaueren Blick auf die Hintergrundgeschichte, sondern gibt auch Hinweise auf einige potenzielle neue Skins, die im Rahmen des Events veröffentlicht werden könnten. So ist beispielsweise Tracer in einer Kadettenuniform zu sehen, während sich Genji ohne seinen Körperpanzer und halbnackten Oberkörper die Ehre gibt.

Blizzard Entertainment hat bisher keine neuen Skins angekündigt, doch auch beim großen Halloween-Event im vergangenen Jahr gab es einige Kostüme für die Charaktere. Spätestens nächste Woche werden wir alle etwas schlauer sein.

