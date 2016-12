Overwatch - Neuer Webcomic wird wegen homosexueller Inhalte nicht in Russland erscheinen

Overwatch - Winter Wonderland

Die neueste Ausgabe des Webcomics von Overwatch, der unter dem Namen "Reflections" erstmals Tracer mit ihrer Freundin Emily zeigt, wird nicht in Russland erscheinen. Wegen des Kusses, den beide Frauen in einem Bild austauschen, droht der Comic gegen das russische Gesetz zu verstoßen, das seit 2013 vorsieht, jegliche positive Äußerungen über Homosexualität in Anwesenheit von Minderjährigen oder über Medien wie das Internet zu bestrafen. Blizzard hat sich selbst zu diesem Schritt entschieden, wie sie in einem Statement erklärten:

"In Übereinstimmung mit dem russischen Gesetz können wir diese Comic-Geschichte nicht mit unseren Spielern auf dem Territorium der Russischen Föderation teilen."

Overwatch

Weltweit wurde die Enthüllung von Tracer als zumindest bisexueller Charakter positiv aufgenommen, auch wenn es einige kritische Stimmen aus der LGBTQ-Community gibt, die auf die nicht gerade unproblematische Vorgeschichte von Tracer hinweisen.

