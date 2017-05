Overwatch - Reddit-Skandal: User unterstützen massenhaft einen Betrüger

Im Overwatch-Forum auf Reddit behauptete ein vermeintlicher Gewinner, bei einem Gewinnspiel von einem YouTuber betrogen worden zu sein.

Es ist nicht unüblich, dass YouTuber auf ihren Kanälen Gewinnspiele veranstalten, um neue Zuschauer anzulocken. So geschehen auch beim derzeit stark auf Overwatch fokussierten Gamingkanal ohnickel mit rund 780.000 Abonnenten. Dort verloste der Betreiber unter seinen Zuschauern eine Steam-Geschenkkarte im Wert von 100 US-Dollar.

Auf Reddit behauptete nun einer der angeblichen Gewinner, dass ohnickel das Versprechen zwei Monate nach der Verlosung nie eingelöst haben soll und stellte den Kanal mitsamt seinem Betreiber öffentlich an den Pranger. Der Thread erreichte in kürzester Zeit eine ungeheure Aufmerksamkeit. Abertausende von Usern zeigten sich solidarisch mit dem vermeintlichen Gewinner und halfen so dem Posting zu noch mehr Reichweite.

Der Thread schaffte es sogar auf die /r/all-Startseite von Reddit und erreichte damit auch Menschen außerhalb der Overwatch-Community. Das Problem an der Sache: Bei dem Ersteller des Postings handelte es sich um eine gefälschte Identität. Der Täter suchte wohl gezielt nach einem Gewinner ohne dazugehören Reddit-Account und gab sich als dieser aus. Der echte Gewinner Vitalechz hatte über den Erhalt des Gewinns sogar öffentlich getwittert und sich bei ohnickel bedankt - nachgeprüft hatte dies allerdings kaum jemand:

Once again i can't thank you enough! keep doing what you're doing! @ohnickel pic.twitter.com/f7PlrTlAep