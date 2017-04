Overwatch - So wird in Zukunft ein Unentschieden aufgelöst

Blizzard arbeitet an einem neuen System für die Unentschieden im Shooter Overwatch.

Erst vor kurzem führte Blizzard Entertaiment ein neues System im Helden-Shooter Overwatch ein, das zu weniger Unentschieden in Assault- und Hybrid-Partien führen sollte. Allerdings sind weder die Entwickler noch die Spieler derzeit sonderlich glücklich damit. Es kommt immer wieder zu Verwirrungen bei der grundlegenden Mechanik des Systems. Vor allem war einem Großteil der Spieler nicht immer ganz klar, warum sie eine Partie plötzlich verloren oder gewonnen haben.

"Auch wenn beide Teams von den neuen Siegbedingungen wussten und sich entsprechend angepasst haben, sorgte die plötzliche Art des Sieges für Verwirrung. Hatten die Verteidiger aufgrund eines Fehlers keinen Spieler am Punkt? Konnte der angreifende Lucio etwa einen grandiosen Boop ausführen? Dieser Mangel an Klarheit ist nicht ideal, so dass wir in einem künftigen Patch Änderungen vornehmen werden."