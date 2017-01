Overwatch - Spieler würdigen toten Freund in berührendem Video

Die Overwatch-Freunde von Willem Den Toom ehren ihren Kumpel mit einem besonderen Video.

Overwatch bringt wie viele andere Online-Spiele Menschen zusammen, die Community für den Shooter ist seit dem Release im Mai 2016 rapide gewachsen. Da ist es dann ein riesiger Schock, wenn jemand aus dieser Community verstirbt - vor allem für dessen Spielergruppe.

Das mussten die Overwatch-Kumpels von Willem Den Toom schmerzlich feststellen, als sie erfuhren, dass ihr Freund im jungen Alter von 36 nach einem Herzinfarkt verstorben war. Den Toom war regelmäßiger Overwatch-Spieler und arbeitete an der Gaming-Seite "Too Much Gaming" mit.

Dementsprechend überlegten sich die Spieler eine besondere Ehrerbietung für ihren toten Freund. Sie veröffentlichten ein Video, in dem die Lieblings-Overwatch-Charaktere von Den Toom ihm zu Ehren Salutschüsse abfeuern. Neben Pharag und Reinhardt gehören dazu auch Symmetra, Zaryay und Lucios. Das berührende Video findet ihr unter diesem Artikel.

Den Tooms Kollegen von Too Much Gaming veröffentlichten darüber hinaus eine kurze Nachricht für den Verstorbenen:

"Wherever you are. May the payload be always moving, the point always contested, no one trickles out, and may there always a healer on your team. We miss you, big guy. This play of the game is for you."