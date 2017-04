Overwatch - Story-Mission des neuen Uprising-Events spielt in der Vergangenheit

Gestern Abend startete das Uprising-Event in der Welt von Overwatch und lockt in den kommenden zwei Wochen mit reichlich Loot, neuen Skins, einer Story-Mission - und einem Ausflug in die Vergangenheit.

von Dom Schott,

12.04.2017 14:00 Uhr