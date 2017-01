Overwatch - Streamer spielt den Shooter mit einem Fön, Chipstüten, Bierflaschen & Plastikhämmern

Der Spieler ATwerkingYoshi in Aktion.

Ein guter Controller ist nicht zu schwer, liegt auch nach Stunden noch angenehm in der Hand und gibt mir das Gefühl, jederzeit alles unter Kontrolle zu haben. Während mir jetzt die meisten von euch mit einem lauten "Hört, hört!" zustimmen werden, dürfte das Augenlid des Streamers ATwerkingYoshi in diesem Augenblick nervös zucken. Der junge Mann aus Texas hat den klassischen Controller an den Nagel gehängt und greift stattdessen nun zu teilweise ziemlich spektakulärem Ersatz.

Sein Youtube-Kanal ist zu einem Archiv voller Controller-Experimente geworden, unter denen sein Versuch, Dark Souls 3 nur auf einer Tanzmatte stehend zu schlagen, noch zu den unspektakulärsten Aktionen gehört.

Vor einigen Monaten hat ATwerkingYoshi nun Overwatch für sich entdeckt. Recht schnell verließ er die Tanzmatte, um sich mit selbstgebauten Controllern eine neue Herausforderung zu geben: Chipstüten, Bierflaschen, ein Fön, Plastikhämmer und sogar ein Ouja-Board werden von ihm umfunktioniert, um seinen Multiplayer-Kämpfen einen ganz besonderen Twist zu verpassen.

Doch er ist mit seiner Experimentierfreudigkeit nicht alleine: Auf Twitch streamt er regelmäßig mit Ice Queen OG, eine Cosplayerin, die ebenfalls Gefallen an den außergewöhnlichen Controllern gefunden hat. Regelmäßig spielen sie dort vor allem Overwatch und zeigen, welchen Gebrauchsgegenstand sie dieses Mal zu funktionstüchtigen Eingabegeräten umfunktioniert haben.

Was haltet ihr von den ungewöhnlichen Controllern?