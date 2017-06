Overwatch - Twitch-Prime-Mitglieder erhalten eine goldene Lootbox mit garantiert wertvollem Inhalt

Wie Twitch nun via Pressemeldung bekannt gegeben hat, ist die Streamingplattform mit dem unverkennbaren lila Schriftzug eine zweijährige Kooperation mit Blizzard Entertainment eingegangen - und das hat Folgen für eine ganze Reihe von Communities. Wie Twitch erklärt, werden in den nächsten zwei Jahren "ausgewählte Live-Events" von Overwatch, StarCraft 2 und weiteren Titeln ausschließlich auf twitch.tv ausgestrahlt werden. Damit gelingt der Plattform ein wichtiger Schlag gegen die Konkurrenz von Youtube, die sich in den letzten Monaten immer stärker mit ihrer eigenen Streaming-Plattform in die erste Reihe zu drängeln versucht.

Hier eine Übersicht über die Events und Turniere, die in den nächsten zwei Jahren ausschließlich auf Twitch angesehen werden können:

Heroes of the Storm Global Championship (HGC)

StarCraft II World Championship Series (WCS Circuit)

Hearthstone Championship Tour (HCT)

Hearthstone Global Games (HGG)

World of Warcraft Arena Championship

Overwatch APEX League (englischsprachiger Stream)

Overwatch Premier Series (englischsprachiger Stream)

Vorteile für Twitch Prime-/ Amazon Prime-Mitglieder

Mitglieder von Twitch Prime beziehungsweise Amazon Prime dürfen sich bei diesem Deal allerdings über eine handfeste Überraschung freuen. Wir zitieren aus der Pressemeldung:

"Ab dem 20. Juni freuen sich Twitch-Prime-Mitglieder aus über 200 Ländern und Regionen auf besondere Ingame-Inhalte sowie -Deals für Overwatch, Hearthstone und Heroes of the Storm. Von 20. Juni bis 10. August erhalten Twitch-Prime-Mitglieder eine goldene Loot Box für Overwatch, die neben drei Ingame-Gegenständen (z.B. Emotes oder Charakter-Skins) garantiert einen legendären Gegenstand beinhaltet. In den nächsten Monaten erhalten Twitch-Prime-Mitglieder außerdem noch zehn weitere Overwatch-Lootboxen."

Für die kompetitive Overwatch-Szene entscheidet sich 2017, ob der so beliebte Multiplayer-Shooter endlich den Aufstieg in die höchsten eSport-Gefilde schafft. Zwar ist der Titel bei individuellen Streamern sehr beliebt und wird auch immer wieder im Rahmen von unterschiedlich organisierten und ausgerichteten Turnieren gespielt, doch zum Wettbewerb-Massenphänomen ist Overwatch noch nicht geworden.

Overwatch - Screenshots von der neuen Map »Horizon Luna Colony« ansehen

Größte Hürde für diesen Durchbruch scheint allerdings weder die Wahl der richtigen Livestream-Werbung noch das Werbebudget von Blizzard, sondern das Genre des Spiels selbst zu sein. Overwatch ist ein sehr schneller und noch dazu bunter Shooter, bei dem die Charaktere von Profis sehr ruckartig gespielt und bewegt werden. Für eine Beobachtung des Geschehens aus der Ego-Perspektive ist der Spielablauf damit viel zu hektisch, während eine entfernte Übersichtkamera die Dynamik der Gefechte kaum einzufangen vermag. Nach wie vor experimentiert Blizzard mit verschiedenen Möglichkeiten, diese Kämpfe richtig einzufangen - stark erschwerte Bedingungen also für den Aufstieg zum Mainstream-eSport-Titel.

