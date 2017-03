Paladins

Paladins erinnert aus ganz verschiedenen Gründen an Blizzards Erfolgs-Shooter Overwatch. Eine Vielzahl höchst unterschiedlicher und farbenfroher Charaktere schießen sich mit ihren Waffen und Spezialfähigkeiten an den Kopf, bis ein Team als Sieger aus dem Match hervorgeht. Der größte Unterschied zum derzeitigen Platzhirsch aus dem Hause Blizzard ist wohl, dass Paladins Free to Play ist und euch lediglich für Ingame-Käufe im Spiel-Shop Echtgeld abknöpft.

Während PC-Spieler bereits seit einigen Monaten den farbenfrohen Multiplayer-Shooter ausprobieren dürfen, bekommen nun auch bald PS4- und Xbox One-Besitzer eine Chance für den Ersteindruck: Wie die Entwickler von Hi-Rez angekündigt haben, soll es "bald" eine offene Beta für beide Konsolen geben. Ein genaueres Datum gibt es allerdings noch nicht.

Weckt Paladins euer Interesse oder bleibt ihr lieber bei Overwatch?