Perception - Horror-Spiel der ehemaligen BioShock- & Dead Space-Macher kommt für PS4

Perception

Ursprünglich sollte Perception exklusiv für den PC erscheinen. Wie The Deep End Games nun auf dem PlayStation Blog bekannt gibt, dürfen wir uns nun auch auf der PS4 durch das Horror-Spiel mit Ego-Perspektive gruseln. Dabei arbeitet das Entwicklerstudio, das sich aus ehemaligen Dead Space- und BioShock-Machern zusammensetzt, mit dem polnischen Publisher Feardemic zusammen.

Perception erzählt uns die Geschichte von Cassie, die sich trotz ihrer Blindheit in eine verlassene, von dunklen Geheimnissen umgebene Villa traut. Cassie kann zwar nicht sehen, dafür aber ihre Umgebung mit der Hilfe ihres Blindenstocks visualisieren. Jedes Geräusch, das Cassie verursacht, bringt ein Bild hervor … aber auch Gegner, die dadurch auf sie aufmerksam werden. So heißt es in der Spielbeschreibung:

"Sobald ihr entdeckt werdet, ist es eure einzige Chance, zu rennen, ein Versteck zu suchen und zu beten, dass euch die Monster nicht finden."

Cassie kann Geräusche aber auch gegen ihre Feinde einsetzen. So ist es möglich, Objekte wie Wecker zu werfen, um Widersacher abzulenken.

Auch wenn uns Perception wie so viele Horror-Titel in ein verlassenes Haus schickt, klingt das Konzept des Spiels durchaus vielversprechend. Einen Release-Termin gibt es noch nicht.

Perception - Gameplay-Trailer zum Blinden-Adventure

Alle 5 Bilder ansehen

Freut ihr euch auf Perception?