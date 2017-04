Persona 5 - Registrierte Domains deuten mehrere Spin-offs an

Wie Persona 4 erhält auch Persona 5 womöglich mehrere Spin-offs.

Twitter-User MysticDistance und Persona Central sind auf mehrere registrierte Domains gestoßen, die die Hoffnung auf kommende Persona 5-Spin-offs schüren.

Die Domains wurden am 18. April 2017 von Atlus über das Unternehmen RyusOffice registriert, das ebenfalls die Domain des kommenden Atlus-Spiels Project Re: Fantasy eintrug. Folgende Persona 5-Domains sind im Netz aufgetaucht:

Während Persona-Dance.jp offensichtlich auf ein mögliches Persona 5: Dancing All Night deutet, dürfte PQ2 ein Hinweis auf einen Nachfolger Persona Q: Shadow of the Labyrinth sein. Persona Q erschien 2015 für den 3DS und schickte den Cast von Persona 3 und Persona 4 auf ein Etrian Odyssey-artiges Dungeon Crawler-Abenteuer. Ein neuer Teil könnte demnach die Figuren von Persona 5 in den Mittelpunkt rücken. Hinter P5U.jp könnte sich hingegen Persona 5 Arena Ultimax verstecken. Das Kampfspiel Persona 4 Arena Ultimax wird in Japan mit P4U abgekürzt.

Was sich hinter den restlichen Domains verbergen könnte, ist unklar. Zahlreiche Spieler witzeln bereits, dass P5R.jp für Persona 5 Racing steht. Das wäre... interessant.

Persona 5 Racing: In which we either argue why Morgana doesn't turn into a van or who the fuck drives him if he does