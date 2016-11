Persona 5 - Release für PS4 & PS3 in Europa und den USA verschoben

Persona 5

Der Release des lang erwarteten JRPGs Persona 5 verschiebt sich für das westliche Ausland weiter nach hinten. Anders als ursprünglich geplant wird das Spiel in den USA und Europa nicht am 14. Februar 2017 erscheinen, sondern kommt nun erst am 4. April 2017 zu uns.

Wie es auf dem offiziellen PlayStation Blog heißt, hat die erneute Release-Verschiebung allerdings auch ihre gute Seite. Um die Fans ein wenig für die Verspätung zu entschädigen, hat Entwickler Atlus der ausländischen Fassung von Persona 5 nämlich nicht nur eine englische Tonspur verpasst, sondern ihr auch das japanische Original beigefügt. Spieler haben also die Wahl, in welcher Sprache sie den Dialogen lauschen wollen.

Aus logistischen Gründen passen zwar nicht beide Tonspuren auf die Disc, dafür aber werden sie dauerhaft und kostenlos als DLC zur Verfügung gestellt. Genauere Details werden zum Launch bekannt gegeben.

Für Vorbesteller der "Take Your Heart" Premium-Edition gibt es ebenso erfreuliche Neuigkeiten. So wurde die beiliegende Soundtrack-CD um einen Song von Justine und Caroline ergänzt, den Zwillingsschwestern des Velvet Room. Außerdem wurden auch das Artbook und das Steel Book um weitere Inhalte ergänzt. Einen kleinen Einblick findet ihr hier:

Persona 5 - Artwork zur Take Your Heart Edition

Persona 5 erschien ursprünglich am 15. September 2016 in Japan und erwies sich dort als wahrer Verkaufsschlager. Bereits in der ersten Woche nach Release führte das Spiel die Spiele-Charts an und gilt als der sich am schnellsten verkaufende Titel des Franchise.

Persona 5 - Die ersten 18 Minuten der japanischen Version