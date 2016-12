PewDiePie - Kanal soll heute Abend schließen

PewDiePie hat die 50-Millionen-Marke geknackt und will am 09. Dezember tatsächlich seinen Kanal schließen.

PewDiePie hat die Marke von 50 Millionen YouTube-Abonnenten geknackt und will heute, am 9. Dezember 2016, sein Versprechen einlösen: Um 18 Uhr soll sein Kanal gelöscht werden, für ihn stehe das »Next Game Plus« an.

Der Youtuber hatte zuvor in einem kürzlich veröffentlichten Video angekündigt, seinen Channel zu löschen. Als Begründung für sein Vorhaben gibt Felix Kjellberg an, dass YouTube versucht, seinen Channel zu »töten«.

Auf Twitter nannte PewDiePie noch einen weiteren Grund: Trotz 50 Millionen Abonnenten würden seine Videos gerademal 2 Millionen Klicks generieren. Da startet er lieber einen frischen Kanal.

Dadurch möchte er sich von vielen inaktiven Accounts und Nutzern trennen, die seine Videos und seinen Humor nicht mehr sehen möchten. Bislang gilt PewDiePie als der am meisten abonnierte Youtuber der Welt.

if im pulling 2mil views per video with 50mil subs id rather restart and get rid of inactive accounts and piss people off in the process thx