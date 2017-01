Playdead - Inside-Entwickler teasern erstes Bild ihres neuen Spiels

Das erste Bild des neuen Playdead-Spiels verrät noch nicht allzu viel.

Der Indie-Titel Inside von Entwickler Playdead gehörte zu den absoluten Highlights des vergangenen Jahres. In der Rolle eines namenlosen Jungen mussten wir in einer stilistisch sehr schicken Silhouettenoptik Physikrätsel in einer dystopischen Welt lösen. In unserem Test zu Inside waren wir sehr angetan, vergaben 86 Spielspaßpunkte.

Playdead bewies damit einmal mehr ein Gespür für gute Spiele, schon das Erstlingswerk Limbo sorgte im Jahr 2010 für Aufsehen. Man durfte also gespannt sein, woran das kleine Studio als nächstes arbeitet.

Jetzt gibt es zumindest einen ersten Hinweis darauf. Die Entwickler selbst veröffentlichten über Twitter ein erstes Bild ihres neuen Projekts, das laut dem Eintrag wieder ein Adventure werden soll. Worum es genau geht, kann allerdings nur spekuliert werden. Im Vordergrund zieht eine Figur, die einen Helm zu tragen scheint, einen zerfetzten Fallschirm hinter sich her, während im Hintergrund etwas leuchtend in der Atmosphäre verglüht.

Das sieht schon ziemlich interessant aus und wir hoffen, dass Playdead bald neue Infos zu ihrem neuen Spiel bekanntgeben.

Was glaubt ihr, worum es im neuen Playdead-Spiel geht?

Thanks for your warm reception of INSIDE. Since release, Playdead founder Arnt Jensen and the team have been working on the next adventure. pic.twitter.com/RfejnH39mR