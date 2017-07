PlayerUnknown's Battlegrounds - Entwickler denken über ein neues HUD-Interface nach & ihr könnt abstimmen

Während sich Playerunknown's Battlegrounds mit vielen Patches und inhaltlichen Erweiterungen seit Release ständig weiterentwickelt und dafür regelmäßig den Dank seiner riesigen Community eintüten kann, blieb das Interface beispielsweise vergleichsweise unberührt. Das will das Entwicklerteam nun ändern, nennt zwei Vorschläge und lässt die Community abstimmen, um ein Meinungsbild der Fans zu erhalten.

Die erste Option folgt dem wohl berühmtesten Ausruf im deutschen Fernsehen "Alles bleibt so, wie es ist" und will demzufolge nichts am bestehenden System verändern. Das bedeutet, dass Spieler auch weiterhin das Inventar aufrufen müssen, um zu erfahren, wie viele Granaten, Munitionsvorräte und sonstige Gegenstände auf Knopfdruck verfügbar sind. Hier sehen die Entwickler weiterhin den Vorteil, dass weniger Einblendungen im Spielbildschirm der Immersion zuträglich sind und außerdem der Blick ins Inventar zu einem echten Risiko wird.

Die zweite Option will einige Informationen aus dem Inventar herausnehmen und auch während des ganz normalen Spielgeschehens einblenden, wie beispielsweise Anzahl von Granaten oder Verbandsmaterial. Diese Option würde, laut Entwicklern, das kompetitive Spielern erleichtern und den Gang ins Inventar nicht mehr allzu häufig nötig werden lassen. Außerdem werde so die Einstiegshürde für Anfänger ein wenig gesenkt, die nun weitaus weniger Zeit im eigenen Rucksack verbringen müssen.

Playerunknown’s Battlegrounds - Screenshots ansehen

Über diesen Link könnt ihr an der Abstimmung teilnehmen, aber Achtung: Damit stimmt ihr nicht darüber ob, welche Option übernommen werden soll, es geht lediglich um das Meinungsbild der Community, das die Entwickler interessiert.

Welche ist eure bevorzugte Variante? Und warum?