Sieben PC-Spiele, die wir gern auf Konsole hätten.

Eigentlich können wir uns kaum beschweren, wenn es um Konsolenspiele geht. Allein die PS4 hat in den vergangenen Wochen mit Horizon Zero Dawn, Nioh, Nier: Automata und Persona 5 ein paar herausragende Spiele bekommen, dann ist da noch die Nintendo Switch mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild und natürlich die Xbox One mit Spielen wie Thimbleweed Park und Halo Wars 2.

Trotzdem kommt es immer wieder vor, dass wir neidisch in den Steam-Store schielen und dort über Spiele stolpern, die wir gerne auf unserer Lieblingskonsole spielen würden. Welche das zum Beispiel sind? Gut, dass ihr fragt! Wir haben eine kleine Liste mit sieben Steam- und PC-Spielen vorbereitet, die wir uns für PS4, Nintendo Switch und/oder Xbox One wünschen.

Starbound

Starbound für PS4 und Xbox One lässt auf sich warten.

Starbound ist ein wenig wie die pixelige 2D-Version von dem, was No Man's Sky hätte sein können. Wir können ein schier unendlich großes Universum in unserem Raumschiff erkunden, müssen Ressourcen farmen, craften, erkunden, gegen Monster kämpfen, … Das alles können wir entweder alleine oder gemeinsam mit (oder gegen!) Freunden. Nach und nach zeigt sich, dass das kleine PC-Spiel, das ab 2013 den Early Access von Steam unsicher machte und letztes Jahr endlich erschien, gar nicht mal so klein ist.

Bereits 2013 kündigte Entwickler und Publisher Chucklefish eine Version von Starbound für PS4, PS Vita und Xbox One an, allerdings warten wir noch heute auf die Konsolenableger. Untätig war das kleine Indie-Studio seither keinesfalls. Mittlerweile ist Chucklefish auch zum Publisher anderer Indies wie Stardew Valley (das es bereits für PS4 gibt) geworden und kündigte Wargroove für Nintendo Switch an, während weiterhin fleißig Updates für die PC-Version von Starbound kommen. Aber was ist eigentlich mit den Ports für PS4, PS Vita und Xbox One? Oder gar Nintendo Switch? Darauf warten wir noch heute.

Dark and Light

Dark and Light ist auf unserer Liste an PC-Spielen, die wir gern für Konsole hätten.

Auf Drachen durch die Luft fliegen und auf Einhörnern reiten, während wir eine komplett neue Fantasy-Welt erkunden? Wo dürfen wir unterschreiben? All das und viel mehr bietet das Sandbox-RPG Dark and Light, das noch dieses Jahr auf Steam in den Early Access starten soll, aber schon vor der Veröffentlichung für ordentlich Furore sorgt.

Dark and Light soll uns eine Mischung aus Skyrim und Ark: Survival Evolved bieten und erfüllt so vielen Spielern einen Wunsch, von dem sie vielleicht nicht einmal wussten, dass sie es wollten. Zumindest, wenn sie einen PC haben. Denn wer Drachen zähmen und sich gegen andere Spieler durchsetzen will, aber nur eine Konsole besitzt, muss sich wohl noch eine Weile gedulden.

Bisher hieß es nur, dass Entwickler Snail Games über eine Konsolenversion nachdenkt. Ob wir Dark and Light also je auf PS4, Nintendo Switch oder Xbox One spielen können, bleibt vorerst abzuwarten.

Identity

Identity will GTA Online Konkurrenz machen.

Auch Jahre nach dem Release ist GTA Online noch immer eines der am meisten gespielten Spiele. Zurecht, bietet die Online-Version von Los Santos doch jede Menge Beschäftigungsmöglichkeiten – und das nicht nur, weil wir noch immer sehnlichst auf einen Singleplayer-DLC warten. Das Spiel Identity hat es sich auf die Fahne geschrieben, das beliebte Onlinespiel vom Thron zu stoßen. Potenzial hat es auf jeden Fall, denn Identity macht bereits jetzt einen hervorragenden Eindruck.

Der betont realistische Open World-Simulator will neben all den bekannten GTA Online-Features unter anderem ermöglichen, Häuser und Shops zu mieten und beliebig einzurichten und zu nutzen und jede Menge Jobs und Karrieren bieten. Allerdings nur auf PC. Ob es eine PS4-, Nintendo Switch- oder Xbox-Version von Identity geben wird, wissen wir leider nicht, denn bisher schweigt sich Entwickler Asylum Entertainment auch auf Nachfrage dazu aus.

Blackwake

Trinken, plündern, morden – alles geht in Blackwake, nur leider nicht auf Konsolen.

Besitzer einer Xbox One fiebern bereits dem Release von Sea of Thieves entgegen, einem bunten Koop-Piratenabenteuer für Microsoft-Plattformen. Ein Piratenspiel mit einem ähnlichen Ansatz, in dem es aber weit blutiger und realistischer zugeht, befindet sich allerdings schon im Early Access von Steam: Blackwake.

Seit Februar tummelt sich dort die düstere Multiplayer-Meuterei, die Spieler auf hohe See lockt. Bis zu 16 Piraten kann eine Crew fassen - nicht eingeschlossen den Kapitän, den ihr wählen müsst bevor ihr euch in Schlachten für bis zu 54 digitale Seefahrer stürzt. Kommunikation spielt dabei eine wichtige Rolle, um nicht frühzeitig am Grund des Ozeans zu landen.

Blackwake wird von nur zwei Entwicklern zu digitalem Leben erweckt, daher dürfte es sich noch eine ganze Weile im Early Access befinden. Ob und wann es für PS4, Nintendo Switch und Xbox One erscheint, ist daher fraglich. Interesse haben die Entwickler zwar bekundet, Augenklappe und Säbel könnt ihr allerdings noch eine Weile in der Schublade lassen.