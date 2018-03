PUBG - Xbox One-Update 9 entfernt Waffen von Startinsel & bringt neue Startpunkte

Playerunknown's Battlegrounds-Spieler können auf der Xbox One seit heute Morgen das neue Update 9 herunterladen. Neben diversen Bugfixes und einigen kleineren Veränderungen bringt der Patch auch einige größere Neuerungen. Zum Beispiel sammeln wir uns jetzt vor dem Match an mehreren unterschiedlichen Orten, anstatt alle in derselben Insel-Lobby zu warten. Aus Performance-Gründen wurden aus dem Startbereich außerdem alle Waffen entfernt.

Neue Startpunkte ohne Waffen & weniger Schaden in Fahrzeugen

Zukünftig müssen wir uns die Wartezeit also irgendwie anders vertreiben, wenn es keine Waffen auf der Startinsel mehr gibt. Immerhin können wir uns die neuen Startpunkte so ganz genau anschauen. Auch ansonsten gibt es einige Änderungen. Zum Beispiel habe man auf das Fan-Feedback gehört und den Schaden verringert, den wir nehmen, wenn wir mit unserer Karre mal wieder gegen einen Baum gebrettert sind. Wer Game DVR aktiviert hat, zeichnet in Zukunft übrigens automatisch die Spiele-Highlights auf und auch am Matchmaking wurde nochmal gedreht.

Playerunknown's Battlegrounds - Screenshots der Preview-Version auf Xbox One ansehen

Playerunknown's Battlegrounds wurde bisher nur für die Xbox One als Game Preview-Fassung veröffentlicht. Die kompletten Patch Notes findet ihr in englischer Sprache auf der zweiten Artikel-Seite.