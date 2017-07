Playerunknown's Battlegrounds - Experiment: Bratpfanne hält Beschuss von 50 Spielern gleichzeitig stand

Die Pfanne ist aktuell die wichtigste Nahkampfwaffe in Playerunknown's Battlegrounds. Denn seit bewiesen wurde, dass sie Kugeln abhalten kann, lassen die Spieler Brecheisen, Machete & Co. links liegen und schnallen sich lieber eine Pfanne um die Hüfte. Schließlich könnte sie einem buchstäblich den Arsch retten!

Wie viel das gusseiserne Wunderstück wirklich aushalten kann, hat der Youtuber DooM49 jetzt in einem Video bewiesen. Er scharte 50 andere Spieler um sich und ließ sie gleichzeitig auf die Pfanne am Hinterteil einer Versuchsperson schießen. Das Ergebnis: Ein beeindruckender Funkenregen und ein unverletzter Proband.

Mit der Horde aus Freiwillige stellte DooM49 auch noch anderen Schabernack an: Wettrennen mit bis zu 15 Fahrzeugen, Synchronschwimmen und eine Polonaise standen auf dem Programm. Am Schluss haben sich dann natürlich doch alle umgebracht - aber immerhin ordentlich in Reih und Glied.

Das dürfte für alle Zweifler nicht nur den endgültigen Beweis liefern, dass die Bratpfanne absolut unzerstörbar ist, sondern auch, dass PUBG vom Spiel zum Internet-Phänomen geworden ist. Kürzlich wurde sogar ein exklusiver Streaming-Deal mit Facebook für eine PUBG-Show geschlossen.