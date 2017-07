Playerunknown's Battlegrounds - FOV-Slider im Juli, First Person-Modus dauert noch

Mit dem monatlichen Patch im Juli bekommt Playerunknown's Battlegrounds einen FOV-Slider, also eine Option zum Anpassen des Sichtfeldes in der Ego-Perspektive. Das bestätigte der Entwickler Smookie in einem Twitch-Chat. Auf die Third Person-Ansicht hat die Einstellung aber keinen Einfluss.

Der FOV-Slider wäre eine besonders wichtige Funktion in einem reinen First Person-Spielmodus, den sich viele Spieler für PUBG wünschen. Der ist laut Erfinder und Chefentwickler Brendan "Playerunknown" Greene aber noch ein gutes Stück entfernt:

"Dedizierte First Person-Server brauchen viel Zeit und Arbeit von allen Teams. Es ist nicht leicht und man kann nicht einfach einen Hebel umlegen. Alle unsere Abteilungen müssen zusammenarbeiten und sie sind im Moment sehr beschäftigt mit der Optimierung des Spiels."

Ego-Sicht ist fairer

Die Third Person-Ansicht in PUBG ist der optionalen Ego-Perspektive überlegen, da man um Ecken von Mauern oder Gebäuden sehen kann, ohne sich einer echten Gefahr auszusetzen. Viele Spieler verzichten daher komplett auf die First Person-Ansicht.

In einem echten First Person-Modus hätten Camper keinen Vorteil mehr durch die Kamera. Aktuell ist es extrem schwierig, Feinde in Deckungspositionen wie hinter Bäumen, Felsen oder in Gebäuden anzugreifen. Stattdessen müssten sich Verteidiger in der Ego-Sicht z.B. mehr auf Umgebungsgeräusche wie Schritte verlassen oder buchstäblich ihren Kopf für einen Blick riskieren. In den Augen vieler Spieler ist dieser Ansatz kompetitiver und taktischer.