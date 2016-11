PlayStation 4 Pro im Test - 4K-Gaming für 400 Euro?

Die PlayStation 4 Pro ist knapp die größte PlayStation 4, mit einer Rechenleistung von 4,2 Teraflops ist sie aktuell gleichzeitig auch klar die schnellste Sony-Konsole.

Die PlayStation 4 Pro (400 Euro, 1,0-TByte-Festplatte) muss im Test beweisen, ob sie den Aufpreis von aktuell etwa 120 Euro gegenüber der PlayStation 4 Slim (280 Euro in der 1,0-TByte-Version) wirklich wert ist. Das soll die PS4 Pro laut Sony vor allem über Schlagworte wie 4K-Gaming und ihre deutlich gestiegene Leistungsfähigkeit erreichen.

In diesem Test klären wir, welche technischen Neuerungen die Pro mit sich bringt, wie groß die Vorteile in Spielen mit unterschiedlichen Fernsehern (Full HD vs. 4K vs. 4K HDR) wirklich sind und für wen sich der Kauf der Pro letztlich lohnt. Außerdem vergleichen wir Stromverbrauch und Lautstärke beim Spielen, sowohl mit der Slim als auch mit dem Original-Modell der PS4 aus dem Jahr 2013.

Pro vs. Slim vs. PS4

In der Front von PS4 Pro (unten), PS4 (Mitte) und PS4 Slim (oben) sind neben dem Blu-ray-Laufwerk jeweils zwei USB-Anschlüsse angebracht, USB 3.1 unterstützt aber nur die PS4 Pro.

Die Pro nutzt im Vergleich zur ursprünglichen PS4 das gleiche überarbeitete Gehäusedesign wie die Slim, matte Oberflächen bestimmen also die Optik. Außerdem ist die Pro die größte aller drei Konsolen, was vor allem dem höheren Kühlaufwand durch die stärkere Hardware geschuldet sein dürfte.

Statt berührungsempfindlicher Tasten zum Ein- und Ausschalten sowie zum Auswerfen der Disc kommen wie bei der PS4 auch bei der PS4 Pro richtige Schalter zum Einsatz. Sie fühlen sie sich zwar etwas schwammig und nicht sehr hochwertig an, dennoch sind sie uns lieber als die Touch-Elemente der PS4.

Eines haben alle PS4-Modelle gemeinsam: Im Gegensatz zur Xbox One S besitzen sie kein UHD-Blu-ray-Laufwerk zum Abspielen von 4K-Filmen. Sony setzt stattdessen ganz auf das 4K-Streaming mit passenden Apps (etwa von Amazon Prime oder Netflix), was aber nur mit der Pro (Modellnummer CUH-7000) möglich ist. Besitzer der Slim (CUH-2000), der Original-PlayStation (CUH-1000) und der leicht überarbeiteten Variante des Originals (CUH-1200) müssen mit Full HD Vorlieb nehmen.

Die Unterstützung von High Dynamic Range für ein kontrastreicheres Bild (mehr dazu im Artikel »Was bringt HDR?«) bieten grundsätzliche alle PlayStation 4-Modelle. Allerdings gibt es unseres Wissens nach momentan nur 4K-Fernseher mit HDR-Funktion, während die Pro die einzige PS4-Konsole ist, die 4K unterstützt.

Wie viel HDR in Spielen generell bringt und inwiefern man davon auf anderen PS4-Modellen als der Pro profitieren kann, werden wir uns voraussichtlich in einem separaten Artikel noch näher ansehen. Unseren bisherigen Eindrücken in den Spielen Deus Ex: Mankind Divided und InFamous: First Light nach zu urteilen sehen Spiele damit wirklich besser aus, noch unterstützen aber nur wenige Titel HDR.

In Sachen Anschlüsse hat die Pro drei USB-3.1-Ports zu bieten (zwei vorne, einer auf der Rückseite), während es bei den anderen PS4-Modellen nur zwei USB 3.0-Anschlüsse sind. Der bei der Slim von vielen vermisste optische Audio-Ausgang ist bei der PS4 Pro erfreulicherweise wieder zu finden, sonst bleibt mit einem HDMI-Ausgang, einer LAN-Buchse und einem AUX-Anschluss alles beim Alten.

Beim Controller handelt es sich um das gleiche überarbeite Modell, das bereits der PS4 Slim beiliegt. Seine wichtigsten Änderungen sind die Möglichkeit, Daten auch per USB-Kabel zu übertragen sowie die zusätzlich an der Oberseite des Controllers zu sehende Lichtleiste. Dadurch ist sie nicht nur für den Spieler leichter wahrnehmbar, sondern auch für die PS4-Kamera, was in Kombination mit PlayStation VR für das Tracking der Bewegungen eine wichtige Rolle spielt.

Alle 5 Bilder ansehen