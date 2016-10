Playstation Network - PSN ist down wegen anhaltender Wartungsarbeiten

PlayStation Store

Update:

Offenbar liegt der Offline-Status des PSN Stores nicht einzig und allein an den heute durchgeführten Wartungsarbeiten, sondern an bisher noch nicht näher erläuterten Komplikationen. Via Twitter antwortete der offizielle PlayStation-Account einem fragendem User, dass sich das Entwicklerteam hinter das Problem geklemmt hat. Spieler klagen mittlerweile unter anderem darüber, dass neben dem Store auch Online-Funktionen inklusive Online-Gaming nicht mehr verfügbar sind.

@7amoOodAlawadhi Good morning! We are looking in to this at the moment ^SN — Ask PlayStation UK (@AskPS_UK) October 26, 2016

Originalmeldung:

Derzeit ist der PSN Store down. Sony kündigte zwar bereits mit ordentlicher Vorlaufzeit an, dass es am heutigen Mittwoch zu Wartungsarbeiten kommen wird, doch wurde ursprünglich vom Zeitraum zwischen 07:30 Uhr und 08:30 Uhr deutscher Zeit gesprochen. Offenbar kam es aber zu einer Verzögerung, so dass die Wartungsarbeiten noch immer andauern (Stand: 11 Uhr).

Während das PSN down ist, könnt ihr nicht auf eure Kontoverwaltung, PlayStation Video und den PlayStation Store zugreifen. Die PSN-Anmeldung sowie Online-Gaming sollen aber weiterhin funktionieren.