Playstation Now - Until Dawn, Gravity Rush & weitere PS4-Spiele hinzugefügt

Sony hat im offiziellen Playstation.Blog die neuen Spiele für Playstation Now im Januar 2018 bekannt gegeben. Ab sofort können Abonnenten des Streaming-Services können nun auch auf PS4-Exklusives wie Until Dawn, Gravity Rush Remastered, oder Everybody's Gone to the Rapture zugreifen. Alle neuen Spiele findet ihr unter dem Artikel. Von einigen bereits bekannten PS3-Spielen, wie z.B. Heavy Rain, könnt ihr nun die etwas hübscheren PS4-Versionen nutzen.

Mit einer Mitgliedschaft bei Playstation Now könnt ihr ähnlich wie bei Netflix ausgewählte Spiele streamen. Mittlerweile hat Sony hunderte PS3- und PS4-Titel in das Sortiment aufgenommen. Eine Besonderheit ist außerdem, dass dies auch vom PC aus möglich ist. Wenn ihr Playstation Now ausprobieren wollt, könnt ihr eine 7-tägige Testversion nutzen. Nach Ablauf der Zeit wird das Abo automatisch verlängert. Der Service kostet euch dann 16,99 Euro im Monat.

New PS4 Games