PlayStation Plus Card 12 Monate für 34,99 Euro - Sony Days of Play-Angebote nur noch für kurze Zeit

Die Sony Days of Play finden in Kürze ihr Ende und entsprechend habt ihr nur noch bis zum 21. Juni 2017 Zeit die Angebote zu nutzen. Das mit Abstand attraktivste Angebot ist das 12-monatige Abonnement für PlayStation Plus. Günstiger als aktuell bekommt ihr es nicht. Saturn packt dabei sogar noch UEFA Euro 2016 für die PS4 kostenlos dazu.

Mit dem PlayStation Plus Abonnement erhaltet ihr jeden Monat kostenlose Spiele für die PS4, PS3 und die PS Vita. Im Monat Juni bekommt ihr so zum Beispiel Life is Strange und Killing Floor 2 für die PS4.

PlayStation Plus Card 12 Monate für deutsche Konten für nur 34,99 Euro

Weitere Highlights der Days of Play:

Auf der E3 2017 hat Sony einige neue VR-Spiele angekündigt, sodass für euch das PlayStation VR Komplettset interessant sein könnte. Zudem gibt es ein PS4 Bundle mit den Top-Titeln Horizon Zero Dawn und Uncharted 4: A Thief's End. Beachtet, dass die meisten Produkte mittlerweile eine Lieferzeit von mehreren Tagen haben. Die Wartezeit kann sich allerdings bei einem Angebot wie dem PS Plus Abo definitiv lohnen.

Alle Days of Play-Angebote im Überblick