PS Plus im November 2017 - Gratisspiele für PS4, PS3 und Vita bekannt

Die kostenlosen Playstation Plus-Titel für den November 2017 wurden von Sony bekannt gegeben. Wenn ihr Mitglieder bei PS Plus seid, könnt ihr euch die entsprechenden Titel ab dem 7. November 2017 kostenlos herunterladen.

In den letzten Monaten nahm Sony auch vermehrt hochwertigere AAA-Titel in das Programm mit auf. So konnten unter anderem Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain oder Infamous: Second Son gratis heruntergeladen werden. In diesem Monat erwarten uns allerdings wieder kleinere Spiele, so unter anderem das kunstvolle Tanz-Abenteuer Bound. PS VR-Besitzer dürfen sich auf Unitl Dawn: Rush of Blood freuen. Alle PS Plus-Spiele für November 2017 haben wir euch im Folgenden aufgeführt:

Die kostenlosen PS Plus-Spiele im November 2017

Wie immer bleiben die Titel solange in eurem Besitz, wie ihr Mitglied bei Playstation Plus seid.

Eure Meinung zum PS Plus-Lineup im November 2017? Ist für euch etwas dabei?