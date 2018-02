Sony bietet Fortnite in unterschiedlichen Versionen als Deal der Woche an. Außerdem gibt es im PlayStation Store noch jede Menge andere Schnäppchen: Bis zum 7. März werden viele Titel mit einem Rabatt von bis zu 60% angeboten. Darunter finden sich zum Beispiel Pro Evolution Soccer 2018, Call of Duty: Modern Warfare Remastered, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Destiny 2 und Tekken 7.

Fortnite ist der PS Store-Deal der Woche

Wer in Fortnite nicht nur den kostenlosen Battle Royale-Modus spielen will, kann sich den Smash-Hit jetzt deutlich günstiger auf der PS4 zulegen. Das Standard-Gründerpaket gibt es beispielsweise jetzt für knapp 20 statt für rund 40 Euro. Das Limitierte Gründerpaket schlägt jetzt mit 74,99 statt 149,99 Euro zu Buche. Allerdings befindet sich das Spiel offiziell immer noch im Early Access und soll – wenn es denn dann irgendwann offiziell fertig ist – eigentlich auch komplett Free to Play sein.

Bis zu 60% Rabatt auf PS4-Spiele

Sony startet den großen "Spare bis zu 60%"-Deal im PlayStation Store. Das heißt, dass ihr euch Tekken 7 und Injustice 2 für jeweils 34,99 Euro oder Street Fighter 5 für 29,99 Euro sichern könnt. Rise of the Tomb Raider kostet in der Jubiläums-Edition zum 20. Geburtstag nur 19,99 Euro, während es Call of Duty: Modern Warfare Remastered für knapp 25 Euro gibt. Dasselbe bezahlt ihr aktuell für die Crash Bandiocot N. Sane Trilogy, während Destiny 2 in der Standard-Version für rund 30 Euro angeboten wird. Rocket League gibt es in der GOTY-Edition sogar schon für 14,99 und Project Cars 2 kostet nur noch rund 35 Euro.

Games unter 10 Euro im PS Store

Zusätzlich zu alledem veranstaltet Sony auch noch eine Promo-Aktion, bei der Spiele für unter 10 Euro angeboten werden. Selbstverständlich finden sich auch darunter einige echte Perlen – Schnäppchen sind es sowieso. Da wären zum Beispiel The Banner Saga 1 und 2 sowie Thumper, das erste Max Payne, The Vanishing of Ethan Carter, Firewatch, Overcooked, Metro 2033 und Metro: Last Light in der Redux-Variante sowie Just Cause 3 in der XL-Edition.

Selbstverständlich war das nicht alles, die komplette Liste mit allen Spiele-Angeboten findet ihr auf dem PlayStation-Blog.

Welche Titel reizen euch am meisten?