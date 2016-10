PlayStation VR - Britischer Händler lässt Kunden fürs Ausprobieren zahlen

PlayStation VR vor dem Kauf ausprobieren? Die britische Handelskette GAME lässt sich die Demo im Laden bezahlen, 30 Minuten kosten fast 20 Euro.

Seit dem 13. Oktober 2016 ist die Virtual-Reality-Lösung PlayStation VR im Handel verfügbar. Bei der neuen Technologie müssten eigentlich alle Entwickler und Händler versuchen, die neue Hardware so ansprechend und so vielen Kunden wie nur möglich zu präsentieren.

Nicht so bei der britischen Kette GAME, die PSVR nur gegen Bezahlung ausprobieren lässt. Etwas über fünf Euro werden für zehn Minuten verlangt, bei 30 Minuten sollen etwa 17 Euro hingeblättert werden.

Thinking about purchasing #PSVR ? Come and try it in store today! £5 for 10 minutes or £15 for 30 minutes! ? pic.twitter.com/bQd8pFI0tq