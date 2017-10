PlayStation VR-Bundle mit Gran Turismo Sport für 399 Euro - Weitere PS4-Angebote bei MediaMarkt

MediaMarkt bietet nur noch heute einige sehr interessante Angebote an. Allen voran bekommt ihr ein PlayStation VR-Bundle bestehend aus der VR-Brille, der PS4-Kamera und dem Spiel VR Worlds. Dazu gibt es außerdem noch das neue Gran Turismo Sport. Damit bekommt ihr alles, was ihr braucht um VR an eurer PS4 genießen zu können. Für das Bundle werden 399 Euro fällig.

PlayStation VR + Kamera + VR Worlds + Gran Turismo Sport für 399 Euro

Um die maximale Leistung aus PlayStation VR herausholen zu können, benötigt ihr eine PS4 Pro. Passend zum kommenden Release von Call of Duty: WW2 gibt es ein entsprechendes PS4 Pro-Bundle. Dabei bekommt ihr die leistungsstarke Konsole, das neue CoD und That's You! für 439 Euro.

PS4 Pro 1 TB + Call of Duty: WW2 + That's You! für 439 Euro

Weitere Angebote von MediaMarkt:

Alle Angebote auf einen Blick

Gönn dir Dienstag bei MediaMarkt