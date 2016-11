PlayStation VR - Verkaufsprognose drastisch gesenkt

Sonys PlayStation VR verkauft sich zwar besser als die Konkurrenz, dennoch senken Analysten ihre Verkaufserwartungen an das Virtual-Reality-Headset. Offenbar kommt der VR-Hype nicht so richtig in Fahrt.

von Tobias Ritter,

30.11.2016 08:30 Uhr