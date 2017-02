Klassische Pokémon-Ableger müssten auf der Nintendo Switch ganz anders funktionieren.

Dass die Entwickler von The Pokémon Company, die für die Hauptreihe der Taschenmonster-Saga verantwortlich sind, auch die Nintendo Switch unterstützen wollen, war schon bekannt. Was in Sachen Pokémon aber genau für die neue Konsole geplant ist, blieb weiterhin unklar, auch wenn es Gerüchte gibt, dass mit Pokémon Stars eine aufpolierte Portierung von Sonne und Mond auf die Hybrid-Konsole kommen soll.

In einem Interview mit dem japanischen Business-Outlet Toyokeizei Online (via NeoGAF) sprach Tsunekazu Ishihara, CEO von The Pokémon Company, über die Zukunft der Pokémon-Reihe und kommentierte dabei auch die Nintendo Switch. Demnach müsse sich die Herangehensweise an Pokémon-Spiele ändern, damit sie auf die neue Konsole passen würden.

"In Pokémon ging es immer darum, mobil zu sein, doch jetzt gibt es die Switch, die sowohl portabel ist als auch eine Heimkonsole, also hat es einen größeren Bildschirm und mehr technische Leistung als wir gewohnt sind. [...] Abseits der Hauptreihe machen wir auch Dinge wie Pokémon Tekken und Pokémon Mystery Dungeon, also glaube ich, dass wir Spiele machen sollten, die auf die Switch passen, aber aktuell kann ich keine Projekte bestätigen."

Ishihara gab an, dass Spiele, die sie in erster Linie für die Nintendo Switch entwerfen würden, eine andere Herangehensweise als bei Handheld-Titeln erfordern würde. Was er damit genau meint, wird aus dem Interview leider nicht deutlich. Nun stellt sich die Frage, ob The Pokémon Company das Wesen von Pokémon-Spielen der Hauptreihe ändern wird, damit sie auch auf der Switch funktionieren oder ob sich die Entwickler auf gesonderte Spin-offs verlassen.

