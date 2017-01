Pokémon - Diese Taschenmonster haben es nie in die Spiele geschafft

Pokémon GO

Bis ein Pokémon im fertigen Spiel (wie zum Beispiel Pokémon GO oder den neuen Sonne und Mond-Editionen) erscheint, durchläuft es einen langen Prozess. Dabei entstehen auch diverse Entwürfe sowie Ideen zu Pokémon, die dann doch nie genommen, weiterentwickelt und letzten Endes in einen Pokémon-Titel eingefügt werden. Wir haben einige davon zusammengetragen. Vorhang auf für die Pokémon, die nie in die Wildnis entlassen wurden.

Mehr: Pokémon GO - Dataminer entdecken weitere Hinweise auf 2. Generation & neue Pokémon

Wie sich der Entwicklungsprozess genau gestaltet, könnt ihr hier lesen. Nur soviel: Pokémon-Designer Hironobu Yoshida verrät, dass ungefähr fünf- bis zehnmal so viele Ideen abgelehnt werden als angenommen werden. Es sei ein sehr "schwieriger Prozess" – klingt auch danach. Hier einige der nie umgesetzten Pokémon-Vorschläge:

Die Pokémon sollten eigentlich "Capsule Monsters" heißen.

Bei diesem Pokémon dürfte es sich um eine Art Vor-Charizard handeln.

Pokémon Konzept-Design: Kabiin

Pokémon Konzept-Design: Die ehemalige Nummer 211

Dieses Pokémon Konzept-Design mit der Nummer 124 sieht nach einer grimmigen Katze aus.

Entwurf eines legendären Pokémon von Muneo Saito.

Pokémon-Mischung aus Blaziken und Latias?

Hier gibt es sogar noch mehr.

Wie findet ihr die Entwürfe?